Вечерняя Москва

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Россиянам назвали категории граждан, которые могут рассчитывать на двойную пенсию

Россиянам назвали категории граждан, которые могут рассчитывать на двойную пенсию

Некоторые категории граждан России имеют право получать две пенсии. Об этом рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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