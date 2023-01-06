Россиянам назвали категории граждан, которые могут рассчитывать на двойную пенсию

Некоторые категории граждан России имеют право получать две пенсии. Об этом рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Некоторые категории граждан России имеют право получать две пенсии. Об этом рассказал глава рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Свежие комментарии