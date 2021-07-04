С Грудининым в груди

Политика как она естьПолитикаС Грудининым в груди Сегодня все смеются над кремлевской пропагандой, которая де вконец разучилась морочить голову народу.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья ВласичеваНу да , ну да Навальный осчастливит точно своих «многотысячных пострадавших непридурков». Насмешили бредятиной.Александр ЛагуткинПо автору у народа теперь единствення надежда - навальный! Этот всех и накормит, и напоит, и в светлое будущее пинками загонит, - Сорос ему в помощь. Вот только Госдеп ему ещё деньжат подбросит на это "святое" дело. Госдеп из всех сил старается обеспечить "счастье" народа России, а также Украины, Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана, Сербии и т. и т.п.ФФилОчередная статья умалишенного писаки.Комментировать
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