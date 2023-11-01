Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    События в секторе Газа, и что ТАМ твоит Израиль - вот что подвигнуло ребят к отчаянию и к таким действиям в аэропорту..."Если не понять, ...
  • лина любимцева
    Я тоже прошу, чтобы ребят простили...."Если не понять, ...
  • Е Ва
    всё? ну спой Катюшу или "на поле танке грохотали" а там посмотрим)))"Это не день сурк...

О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

О, сюжет – Байден грозит заблокировать помощь Израилю

Байден вступил в открытый конфликт с Конгрессом из-за помощи УкраинеРанее хитрый дедушка Джо, зная, что американские конгрессмены уже не хотят поддерживать киевскую хунту, запихал пакет помощи Зеленскому в законопроект о помощи Израилю.

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