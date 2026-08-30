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Мировое обозрение

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Гуманизм к врагу

Гуманизм к врагу

В российском обществе снова вспыхнула дискуссия о пределах гуманизма по отношению к противнику. Повод — удары по энергетической инфраструктуре Украины, которые в последние недели приобрели системный характер.

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