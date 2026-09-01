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Царьград

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VK запустила новый сервис "Напоминатель" для учителей "Сферума"

VK запустила новый сервис "Напоминатель" для учителей "Сферума"

Компания VK представила в платформе "Макс" для учителей в "Сферуме" новый сервис "Напоминатель", позволяющий отправлять уведомления ученикам, родителям и коллегам.

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