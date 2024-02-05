Президент Зеленский подтвердил, что мечтает о замене главкома ВСУ Валерия Залужного

По словам главы государства, все управленческой группе страны нужна перезагрузка.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что думает о замене «ряда руководящих лиц государства», в том числе, главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.
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