Осенью жители Самары подсели на книги по психологии

Аналитики подсчитали, что осенью жители Самары стали чаще покупать психологическую литературу.Аналитики одного популярного маркетплейса рассказали, что минувшей осенью жители Самары увлеклись психологической литературой.
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