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ИА Регнум

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Путин поздравил москвичей с запуском Рублёво-Архангельской линии метро

Путин поздравил москвичей с запуском Рублёво-Архангельской линии метро

В День города Москвы Владимир Путин поздравил москвичей с запуском новых станций — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

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