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Татар-информ

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В Менделеевске начнется ремонт дебаркадера

В Менделеевске начнется ремонт дебаркадера

В Татарстане начались работы по ремонту дебаркадеров. Первым к этой работе приступит Менделеевск. Проект имеет важное значение для развития транспортной доступности этого города, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

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