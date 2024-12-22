Фицо назвал причину своего экстренного визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил причину своего визита в Москву. Необходимость поездки и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным связана с угрозой прекращения транзита российского газа в Словакию, о чем заявил ранее Владимир Зеленский.