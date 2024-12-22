Фицо назвал причину своего экстренного визита в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил причину своего визита в Москву. Необходимость поездки и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным связана с угрозой прекращения транзита российского газа в Словакию, о чем заявил ранее Владимир Зеленский.
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