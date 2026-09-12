15 TV Episodes That Broke The Internet

From shocking finales to scenes that became unavoidable memes, these TV episodes generated the kind of massive online reaction most shows can only dream of.
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