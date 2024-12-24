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Новости Липецка

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Самогонщику из Липецкой области грозит один год исправительных работ

Самогонщику из Липецкой области грозит один год исправительных работ

Жителя Данковского района Липецкой области неоднократно предупреждали: нельзя торговать спиртным домашнего приготовления! Говорил ему это участковый, но упрямый гражданин правильных выводов не сделал, и теперь готовится к судебному разбирательству.

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