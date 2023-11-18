Роза Сябитова дала Ольге Бузовой один совет, который поможет наладить личную жизнь

Роза Сябитова дала Ольге Бузовой один совет, который поможет наладить личную жизньсябитоваПосле того как популярная сваха Роза Сябитова помогла Клаве Коке на шоу «Сердце Клавы», и интерес публики к ее деятельности заметно вырос.