Финляндия присоединилась к французской системе ядерного сдерживания

ХЕЛЬСИНКИ (ИА Реалист). Президент Финляндии Александр Стубб и французская сторона опубликовали совместное заявление, в котором объявили о решении Финляндии присоединиться к французской инициативе ядерного сдерживания «фронтовое сдерживание».
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И чего так неймется всей этой европейской шпане!? Мало их наши предки "учили". Они хоть понимают, что в случае серьёзного конфликта с Россией, Россия останется и выживет, из-за своих размеров и наличия ресурсов. А вот от всей этой Европы останется только дымящаяся радиоактивная грязь. Там у них что, - повальная эпидемия суицида!? Свою экономику они уже добивают. Или эти суицидники окончательно решили "сдохнуть" как выразился наш президент? Может действительно "жахнуть" очередную "царь бомбу", например там же на "Новой Земле", как это сделал в свое время Хрущев? Сразу пошли мирные договора и договора о нераспространении. Больше полвека люди жили спокойно. И вот опять "засвербило" у европейских идиотов в одном месте. Опять они напрашиваются..