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В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился XII открытый чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою памяти гвардии майора Александра Колчева

В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился XII открытый чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою памяти гвардии майора Александра Колчева

Всего в первенстве приняли участие около 90 военных спортсменов - бойцов армейского рукопашного боя в составе 16 команд, которые соревновались в 7-и весовых категориях.

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