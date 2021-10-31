В Псковском гвардейском соединении ВДВ завершился XII открытый чемпионат соединения по армейскому рукопашному бою памяти гвардии майора Александра Колчева

Всего в первенстве приняли участие около 90 военных спортсменов - бойцов армейского рукопашного боя в составе 16 команд, которые соревновались в 7-и весовых категориях.
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