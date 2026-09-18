Выступающий за Азербайджан сын Плющенко занял 16 место на соревнованиях в Турции

Сын российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, 13-летний Александр Плющенко дебютировал за Азербайджан на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
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