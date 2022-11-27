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Никита Нагорный планирует выступить на Кубке Воронина в Москве

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный может выступить на Кубке Михаила Воронина, который пройдет 7 декабря в Москве.

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