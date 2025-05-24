Крымские десантники на БМД уничтожили пехоту ВСУ в Сумской области

Российские десантники днем и ночью совершают рейды, подбираясь вплотную к позициям противника.Бронегруппа десантно-штурмового батальона гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии уничтожила группу украинских боевиков в Сумской области.
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