Сибига недоволен возможным принятием смягченного пакета санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство возможным принятием "смягченного" пакета санкций Евросоюза против Москвы, поскольку, по его словам, у экономики России "должна гореть земля под ногами".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии