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Газета.ру

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Сибига недоволен возможным принятием смягченного пакета санкций против России

Сибига недоволен возможным принятием смягченного пакета санкций против России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил недовольство возможным принятием "смягченного" пакета санкций Евросоюза против Москвы, поскольку, по его словам, у экономики России "должна гореть земля под ногами".

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