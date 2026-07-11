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Брайс Хопкинс (49-й номер драфта-2026) набрал 23 очка (9 из 13) в дебютном матче за «Денвер»

Двукратный член сборных Big East форвард Брайс Хопкинс (23 года, 201 см) был выбран 49-м на драфте-2026 НБА .

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