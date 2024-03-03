Хаматова рассказала, как подвела Козловского и Раппопорт

Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году и переехала в Латвию. В недавнем интервью звезда ленты «Страна глухих» объяснила, почему считает, что из-за нее у ее коллег, артистов Ксении Раппопорт и Данилы Козловского серьезные проблемы.