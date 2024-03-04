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Иркутск Сегодня

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Владельцев сельхозживотных в Иркутске призывают провести бесплатную вакцинацию

В связи с установлением режима чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области власти города Иркутска призывают владельцев сельскохозяйственных животных пройти бесплатную вакцинацию, в целях профилактики узелкового дерматита, сообщает администрация города.

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