Роспотребнадзор ХМАО объяснил причины появления ржавой воды в квартирах сургутян

Основная проблема качества воды в Сургуте кроется в изношенных трубах и их несвоевременной замене. Об этом заявил врио руководителя Роспотребнадзора ХМАО Иван Казанцев во время комитета по социальному развитию при думе ХМАО, передает журналист URA.