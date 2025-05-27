Роспотребнадзор ХМАО объяснил причины появления ржавой воды в квартирах сургутян

Основная проблема качества воды в Сургуте кроется в изношенных трубах и их несвоевременной замене. Об этом заявил врио руководителя Роспотребнадзора ХМАО Иван Казанцев во время комитета по социальному развитию при думе ХМАО, передает журналист URA.
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