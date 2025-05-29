Иностранец, побивший старика в автобусе, получил неожиданно поддержку прокурора Рустама Рагимова

Юрий Белов

Ф. И. О. прокурора - красноречиво говорит о факторах повлиявших на его странное решение ! Странное для русских . А для понаехавших (прокурор - похоже из их числа) это обычное дело - поддержать единоверца и , возможно , земляка ! Там и диаспора подсуетилась (возможно - занесли) - а Ф. И. О обязывает подчиниться ! По справедливости у виновника торжества - отобрать паспорт РФ и депортировать ! Прокурора - гнать из органов за покрывательство , а то и из страны !