Avia.pro - СМИ Санкт-Петербург потрясён громким инцидентом в общественном транспорте: молодой человек, названный «новым россиянином», избил пожилого пассажира, выкрикивая оскорбления и заявляя, что это «Уходи из нашей страны!».
Иностранец, побивший старика в автобусе, получил неожиданно поддержку прокурора Рустама Рагимова
Комментарии
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Сергей
Какие меры будут к Рагимову приняты, общество узнает или нет?
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1 час.
Юрий Белов
Ф. И. О. прокурора - красноречиво говорит о факторах повлиявших на его странное решение ! Странное для русских . А для понаехавших (прокурор - похоже из их числа) это обычное дело - поддержать единоверца и , возможно , земляка ! Там и диаспора подсуетилась (возможно - занесли) - а Ф. И. О обязывает подчиниться ! По справедливости у виновника торжества - отобрать паспорт РФ и депортировать ! Прокурора - гнать из органов за покрывательство , а то и из страны !
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38 мин.
NB
Nikolay Boyko
Тварь прокурор продажная ублюдок гнать таких из прокуратуры
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36 мин.
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