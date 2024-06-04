Автоверсты
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Автоверсты

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Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да это полный 3,14здец, граждане!! Теперь любой долбо..б будет кидаться под колёса, а виноват останется водитель... Д...Пешеход, переходи...
  • Alex
    вы АЗС с СТО не путаете часом? 🤣Находим и устраня...
  • Аркадий Шацкий
    Вообще это "звериный" скифский стиль, а уж у кого они слямзили историки пока не разузнали)Неожиданная находка

Можно ли водителю объехать яму по встречке, если движение там запрещено

Можно ли водителю объехать яму по встречке, если движение там запрещено

Дороги в нашей стране не идеальны, особенно после зимы на них образовалось много различных ям и выбоин, поэтому чтобы не повредить автомобиль водители на некоторых участках вынуждены маневрировать, зачастую выезжать на полосу встречного движения.

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