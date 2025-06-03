Галина Юдашкина празднует годовщину свадьбы в Турции

Дочь российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина празднует десятую годовщину свадьбы с мужем Петром Максаковым.
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