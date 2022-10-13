Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ на Украине

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий Российской Федерации на территории Украины.