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Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ на Украине

Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ на Украине

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий Российской Федерации на территории Украины.

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