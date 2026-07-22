Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации

САША ЛЕПАЕВ

дети мигрантов великие специалисты. на пенсию людям денег нет на детей которые стране совершенно не нужны есть. правительство исчерпало себя. вред идет по всей стране. коррупция в стране выше чем на Украине. а генералы наживаются на всем ничем не брезгуют. генерал который отвечал за питание наших ребят. наживался на бракованной тушёнке. и что вы думаете его осудят. да дадут условно или домашний арест. ведь там все такие грабят страну и армию а наказание никакое. а генерала Попова упрятали не за что. вот что творится в правительстве. Шойгу который должен сидеть ушел на повышение. а говорят что в стране перед законом все равны.. конституцию писали враги хотя ее каждый раз переписывают под себя наша власть. да и как можно депутаты назначают зарплату самим себя. как это такое может быть. ну а у нас запросто.