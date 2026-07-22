ВФокусе Mail Центр не для всех В Москве на улице Юных Ленинцев под видом «центра развития» функционирует частное дошкольное учреждение, куда принимают исключительно детей мигрантов.
Юрист: почему детский сад для мигрантов в Москве подлежит ликвидации
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САША ЛЕПАЕВ
дети мигрантов великие специалисты. на пенсию людям денег нет на детей которые стране совершенно не нужны есть. правительство исчерпало себя. вред идет по всей стране. коррупция в стране выше чем на Украине. а генералы наживаются на всем ничем не брезгуют. генерал который отвечал за питание наших ребят. наживался на бракованной тушёнке. и что вы думаете его осудят. да дадут условно или домашний арест. ведь там все такие грабят страну и армию а наказание никакое. а генерала Попова упрятали не за что. вот что творится в правительстве. Шойгу который должен сидеть ушел на повышение. а говорят что в стране перед законом все равны.. конституцию писали враги хотя ее каждый раз переписывают под себя наша власть. да и как можно депутаты назначают зарплату самим себя. как это такое может быть. ну а у нас запросто.
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1 м.
людмила михайлик
В России не нужны мигранты и их дети они разрушают нашу страну,всех к себе откуда
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Какой детский сад для приматов?!?!?! 😱
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1 м.
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