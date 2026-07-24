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Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС

Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС

Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на линии боевого сопрокосновения (ЛБС) и мобильными огневыми группами в тылу, пишет газета «Известия» о продемонстрированном конструкторским бюро «БАС-Технологии» на одном из полигонов Московского военного округа изделии.

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