Российский «Скворец-заступник» направят на ЛБС

Российский дрон-перехватчик «Скворец-заступник» можно использовать на линии боевого сопрокосновения (ЛБС) и мобильными огневыми группами в тылу, пишет газета «Известия» о продемонстрированном конструкторским бюро «БАС-Технологии» на одном из полигонов Московского военного округа изделии.