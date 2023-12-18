Куницкая-Сантос снялась с январского турнира UFC

Яна Куницкая-Сантос отказалась от схватки с Нормой Дюмонт. Бывшая претендентка на титул чемпионки UFC, известная российская девушка-боец Яна Куницкая-Сантос отказалась от участия в турнире UFC Fight Night 234, проведение которого запланировано на январь 2024 года.