Наконец-то её довели до ума: Теперь новая ядерная ракета "9М730" не ограничена в дальности полёта

64K прочитали Один из самых сложных проектов нашей оборонки, если не самый сложный, наконец-то официально завершил все испытания и в свете сегодняшней геополитической обстановки его судьба вполне ясна - в ближайшее время ожидается развёртывание абсолютно нового оружия.