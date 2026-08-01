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Царьград

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Блогер Лерчек обжалует условный приговор, сообщил адвокат.

Блогер Лерчек обжалует условный приговор, сообщил адвокат.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, намерена обжаловать условный приговор. Судебные приставы предупреждают о возможности принудительного взыскания штрафа в случае его неуплаты, сообщает адвокат.

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