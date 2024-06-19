В Москве задержан четвертый фигурант дела о массовом отравлении людей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, в рамках уголовного дела задержан повар компании-производителя фасоли ООО "Савон-К", гражданин Республики Таджикистан Карим Норматов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии