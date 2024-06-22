Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада

Eduard

Всем надо отвернутся.Всё чтр угодно могут обещать,мало того они всем обещают.Вспомните предыдущие перевороты и революции,там Европа и Америка тоже обещали жизнь как в Швеции,ха,ха не меньше.Как на самом деле живут вы видите,ещё хуже!