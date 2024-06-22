2 дня назад 42K прочитали Вцепившись синими пальцами в четыреста четверку, Запад начинает терять хватку на других направлениях.
Великое очищение. Грузия круто отворачивается от Запада
Комментарии
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Eduard
Всем надо отвернутся.Всё чтр угодно могут обещать,мало того они всем обещают.Вспомните предыдущие перевороты и революции,там Европа и Америка тоже обещали жизнь как в Швеции,ха,ха не меньше.Как на самом деле живут вы видите,ещё хуже!
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12 час.
Eduard
Напоминаю:"Такой закон в США есть и давно," США себя пытаются защищать от продажных агентов и местных предателей,чем в Грузии и занимается власть.Это люди пр сути не грузины уже,а предатели!
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12 час.
Eduard
Интересно:"Запад сумеет подкупить весь мир?"
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12 час.
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