Владеющая «Ф-1» «Либерти Медиа» приобрела MotoGP

«Либерти Медиа» объявила о покупке чемпионата мира по мотогонкам MotoGP. «Дорна» – компания, которой принадлежат права на MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE и чемпионат мира по Супербайку, сохранит независимое управление, однако будет принадлежать «Либерти Медиа».