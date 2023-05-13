Общественная служба новостей

1 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Ногайлиев
    Пока дальше разговоров не идёт. Надеюсь когда нибудь посмеют,а пока только красные линии!Кремль поставил Л...
  • Фаина Юсупова
    Всех крыс надо выявить и расстрелять.Военкор Сладков: ...
  • Афонин Андрей
    И чем дальше будем стоять на месте, держа оборону, тем хуже будет. Хохлы продолжают вооружаться.«Kostanews»: прот...

ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая

ВСУ применили ракеты Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая

В Луганске 12 мая произошли два взрыва, которые, по предположению представителей ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), могут быть результатом удара ВСУ крылатыми ракетами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх