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Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет на «ВТБ-Арене»

Матчи второго Суперкубка Единой лиги ВТБ пройдут в конце сентября на «ВТБ-Арене» в Москве. Об этом рассказал генеральный директор «ВТБ-Арены» Андрей Лунтовский.

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