Эксперт: Закон о запрете УПЦ – повод для выплат Украиной миллиардов по искам в ЕСПЧ

Бывший представитель Омбудсмена Украины Михаил Чаплыга заявил, что верующие, чьи права систематически нарушаются из-за принятия закона 8371 о запрете УПЦ, могут обращаться в Европейский суд по правам человека и выигрывать судебные процессы.