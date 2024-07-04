Эксперт: Закон о запрете УПЦ – повод для выплат Украиной миллиардов по искам в ЕСПЧ

Бывший представитель Омбудсмена Украины Михаил Чаплыга заявил, что верующие, чьи права систематически нарушаются из-за принятия закона 8371 о запрете УПЦ, могут обращаться в Европейский суд по правам человека и выигрывать судебные процессы.
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