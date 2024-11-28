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Регулярное употребление рыбы снижает риск возникновения шума в ушах у женщин

Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале The American Journal of Clinical Nutrition, регулярное потребление рыбы может значительно снизить риск возникновения шума в ушах у женщин.

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