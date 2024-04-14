В правоохранительных органах сообщили, что уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании терроризма возбудили в отношении правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой, ей грозит до семи лет лишения свободы.
Призывала нанести ядерный удар по Москве и собирала деньги на ВСУ. Правнучку Чкалова могут посадить в тюрьму на 7 лет
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Эта шлюшка никто и звать ее никак. У нас детишки действующих очень высоких политиков, буровят на Россию такое, что одной статьи УК маловато будет. Правда, пока папики при делах, УК им не УК ???? ПОЧЕМУ ТО ????
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4 час.
Владимир Уфимцев
Да бросьте вы! Просто, это поколение Z... или как там его обозначают. Хапанула дура, прославилась - и все дела... Завтра ее забудут. И хватит о них писать, других инфоповодов нету? Воистину, журналюги - подлюги... Проститутки интеллектуальные...
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4 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
А что... Не зря товарищ Сталин так долго собирал всех их, "рассеянных по свету", в одном укромном месте... Надеемся на мусульманский мир... потому как "наши" по рукам и ногам ими "повязаны"... Гадости и ненависти в мире будет хоть на немного меньше...
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4 час.
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