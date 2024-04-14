Призывала нанести ядерный удар по Москве и собирала деньги на ВСУ. Правнучку Чкалова могут посадить в тюрьму на 7 лет

ВМ Владимир Моргунов Эта шлюшка никто и звать ее никак. У нас детишки действующих очень высоких политиков, буровят на Россию такое, что одной статьи УК маловато будет. Правда, пока папики при делах, УК им не УК ???? ПОЧЕМУ ТО ????

Владимир Уфимцев Да бросьте вы! Просто, это поколение Z... или как там его обозначают. Хапанула дура, прославилась - и все дела... Завтра ее забудут. И хватит о них писать, других инфоповодов нету? Воистину, журналюги - подлюги... Проститутки интеллектуальные...