Искусственный интеллект готовится к бунту: в чем угроза человечеству? Ирина ВальковаСовременные технологии развиваются стремительными темпами, и искусственный интеллект (ИИ) уже прочно вошел в нашу жизнь.
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