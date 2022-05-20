Popcaketv

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Винер пригрозила Усманову рассказать о причине развода, если он не выполнит ее условия: «Если договоримся, то без комментариев»

Винер пригрозила Усманову рассказать о причине развода, если он не выполнит ее условия: «Если договоримся, то без комментариев»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова впервые дала комментарий прессе о происходящем в ее семье и подтвердила информацию о разводе с бизнесменом Алишером Усмановым.

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