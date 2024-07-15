Кем на самом деле был Хрущёв до революции

Никиту Хрущёва можно считать одним из самых ярких и запоминающихся руководителей Советского Союза. Его деятельность часто ассоциируется с кукурузным початком (кукурузу Никита Сергеевич считал «царицей полей») и ботинком, которым он грозил потенциальному противнику на заседании 15-й ассамблеи ООН.