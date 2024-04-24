Путину доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, и министр обороны Сергей Шойгу был заранее проинформирован об этом.
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