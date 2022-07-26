Бастрыкин отреагировал на жалобу следователя из ХМАО на руководство: проверка будет проведена как по обращению, так и в отношении самого силовика

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в связи с жалобой следователя первого отдела по особо важным делам следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу на действия ряда руководителей следственных подразделений региона.
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