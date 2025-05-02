Вэнс: Трамп продолжает доверять Уолтцу, он не был уволен из-за скандала с чатом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что доверие президента Дональда Трампа к Майку Уолтцу, ранее занимавшему пост советника главы государства по национальной безопасности, не пошатнулось после отставки чиновника.
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