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AHaber: потерпевший крушение у Кипра паром затонул на глубине 514 м

AHaber: потерпевший крушение у Кипра паром затонул на глубине 514 м

Потерпевший крушение у берегов Кипра пассажирский паром затонул и находится на глубине 514 м, сообщил телеканалу AHaber министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы.

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