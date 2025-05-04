ВС: сдать в аренду комнату можно только с согласия всех собственников квартиры

В России сдача комнаты в аренду возможна, только, если есть согласие всех собственников квартиры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по семейным делам Верховного суда (ВС) РФ.
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