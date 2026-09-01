Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 раз, когда чужой кринж вызвал не смех, а только сочувствие

15 раз, когда чужой кринж вызвал не смех, а только сочувствие

Иногда чужие неловкие ситуации кажутся забавными — особенно когда понимаешь, что тебя это никак не касается.

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