Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае

Практически половина города стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками В Алтайском крае есть несколько сейсмоактивных зон - в районе Камня-на-Оби, на Салаире и в Белокурихе вдоль границы равнины и гор, сообщает на своем сайте АлтГУ.
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