Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Дайте палец, откусят по локотьBloomberg: Россия...
  • Taurus Zmei
    Лыко-мочало начинай сначалаВ России призвали...
  • Геннадий Бережнов
    А что лидером мог стать Новичихинский глава?Мэр Барнаула стал...

Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае

Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае

Практически половина города стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками В Алтайском крае есть несколько сейсмоактивных зон - в районе Камня-на-Оби, на Салаире и в Белокурихе вдоль границы равнины и гор, сообщает на своем сайте АлтГУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх