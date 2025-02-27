Часть Барнаула может "сползти". Какую опасность представляют землетрясения на Алтае

Практически половина города стоит на особых грунтах, которые называются лессовидными суглинками В Алтайском крае есть несколько сейсмоактивных зон - в районе Камня-на-Оби, на Салаире и в Белокурихе вдоль границы равнины и гор, сообщает на своем сайте АлтГУ.